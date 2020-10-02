亞洲藏家在紐約拍場豪擲逾10億台幣大掃貨！剛結束的佳士得紐約亞洲藝術週，創下成交總額逾8,283萬美元（近24億台幣）佳績，較去年大增1倍，亞洲藏家成交額佔逾半數，排名前十最高價拍品均由亞洲藏家購藏。

其中，最高成交價拍品為一尊罕見的灰片岩浮雕釋迦牟尼佛及菩薩像，以663萬美元（近2億台幣）拍出，刷新犍陀羅藝術品的世界拍賣紀錄。

總計在佳士得紐約亞洲藝術週期間，刷新13項拍賣紀錄，有13件拍品以逾百萬美元成交，包括葛飾北齋的木刻版畫《神奈川沖浪裏》，以111萬美元拍出，刷新藝術家版畫拍賣紀錄；一尊北齊石灰岩釋迦牟尼佛立像以255萬美元成交；印度南部一尊罕見銅濕婆立像，約1050年製，以435萬美元成交，創下印度南部雕塑拍賣紀錄。

佳士得亞洲藝術部聯合主席宋天娜表示，中國書畫、石雕、青銅器、清代御瓷、日韓工藝精品及中國古典家具皆以高價收槌，顯示市場持續擴大。這場亞洲藝術週吸引41個國家及城市買家參與，來自亞洲的新買家人數逾40％。

佳士得印度及南亞古典及當代藝術國際總監Deepanjana Klein表示，這季印度及東南亞藝術拍賣成績為過去十多年之冠，最高成交價3件拍品都是古典印度及犍陀羅藝術品，此外，現當代藝術拍賣共刷新8項藝術家拍賣紀錄。

(工商 )