藝人廖偉凡靠著主持節目《五燈獎》，將演藝事業攀向高峰，不過近來已鮮少在螢光幕前出現，而他之前受訪時曾透露主持多年以來，有次被老婆要求離婚後去主持，沒想到主持搭檔不但不幫忙，還上談話性節目拿這件事情說嘴，讓他坦言相當傻眼。

根據《三立新聞網》報導，廖偉凡曾經歷兩次在心碎狀態下主持，一次是弟弟過世當天，一次則是被老婆要求離婚當天，談起弟弟過世當天，仍強忍悲傷去苗栗主持活動，但慶幸的是主持搭檔李秀媛不斷協助她，才得以順利主持完活動，不過另一次就沒這麼順利了，當時被老婆要求離婚後，廖偉凡當時還未搞清楚狀況，就硬著頭皮去主持活動，不過當天主持搭檔不但不幫忙，之後還上談話性節目嘲諷他是「合作過最糟糕的夥伴」。

對此廖偉凡無奈表示：「幫忙就算了，有需要這樣糟蹋別人嗎」，此外更透露對方自稱是「牧師的女兒」，但卻有如此難以理解的行徑，可以說是相當難以置信，從那次以後不僅沒再跟對方聯絡，聽到名字也立刻拒絕合作，並強調：「可以說我主持不好，但不代表我就是個爛人」。

此外廖偉凡表示前妻離婚後，長達8、9年被暗箭中傷，最後接觸教會才慢慢走出低潮，雖然對前妻有所埋怨，但廖偉凡從未阻止孩子見母親，不過到了母親節，仍會鼓勵孩子去陪媽媽過節。

(中時新聞網)