35歲韓國女星金秀賢去年12月與大她3歲的企業家車民根結婚，而在今年4月14日經紀公司公布她已懷孕達15周，經過這幾個月的待產，1日在社群公佈了喜訊，生下老公的前世情人。
金秀賢2年前透過朋友介紹，與車民根以結婚為前提交往，去年8月認愛，同年12月結婚，於首爾新羅飯店舉辦婚禮，當時婚宴上眾星雲集，演藝圈包括任時完、河錫辰等人都是座上賓；如今1日在社群分享了一張金秀賢手握著嬰兒的小手寫下「she’s perfect.」（她很完美），這張照片說明了金秀賢生下一位小公主，也讓演藝圈好友成宥利、江珠恩、李賢怡等紛紛表達祝賀，在好友興奮祝賀的同時，還想直接透露小公主的名字。
金秀賢是模特兒出身在未結婚之前，接連拿下《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》、《黑塔》等演出機會，不僅成功進軍好萊塢，也是少數在好萊塢嶄露頭角的韓星。
金秀賢在不久前才與青龍獎新人男演員獎得主朴海秀合作，拍完新戲《喀邁拉》，婚後依舊有觀眾緣，演藝事業仍看漲，加上愛情、家庭兩得意，可謂人生勝利組。
(中時新聞網)
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