今年中秋一連4天連續假期，原本交通部做好高速公路塞爆的心理準備，沒想到路況出奇順暢，連最被詬病的國道5號，甚至比平常周休還好走，有用路人只花38分鐘，就抵達礁溪。許多駕駛面對「空蕩蕩」的高速公路，似乎還不太習慣，邊開邊納悶「車都去哪了」。

連假首日，除了國1中壢-湖口南下、國3樹林-大溪南下，以及國5凌晨南下往宜蘭這些路段一度壅塞，其他時段和路段均「一路綠燈」、暢行無阻。有網友從林口長庚醫院出發，僅60分鐘就到宜蘭羅東。

許多網友分享親身經歷，「本來做好塞3小時的準備，結果不用1小時就到了」、「不小心太早到，不知道要幹嘛」、「開車開到懷疑人生」；有人開玩笑「繞回家再開一次，時間都還綽綽有餘」。

假期第二天，國5比第一天更好走，連「車距稍微近一點的機會都不多」，平均時速近百。用路人驚喜，高公局交控人員更是有點被嚇到，不太相信龐大車流怎麼都不見了。

不過假期還沒結束，不能掉以輕心。根據往年經驗，連假收假前兩天，將是另一方向的返家車潮湧現，預估北上交通量會在3日達高峰，上路前還是要做好行車準備，並備妥替代道路方案。

(中時新聞網)