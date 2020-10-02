警方起獲55發子彈。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

47歲綽號「西瓜」的張姓男子，原本是萬華頭北厝幫的角頭，約10多年前染毒、惹事，遭大哥驅逐出幫，從此四處遊蕩，生活落魄但為了面子，平常還帶著雙槍趴趴走，萬華警方循線追查，日前在新北市逮捕張男，起獲2把制式手槍及55發子彈。

警方指出，「西瓜」早年在萬華頗有名氣，在頭北厝以敢衝敢打著稱，後來染上毒癮，有時強出頭只是惹是生非，對幫內毫無貢獻，後來就遭驅逐出幫，陳因而輾轉在土城、三峽一帶混跡，但淪為毒蟲已不成氣候。

據指出，張男後來缺錢吸毒，只好專程去找毒友聊天，聊久了對方拿安非他命出來吸食，他就藉機抽「伸手毒」，次數一多，很多毒蟲都對他很感冒，但張為了面子，有時還會將當年「珍藏」的兩把制式手槍，拿出來對外炫耀，以此證明自己還有行情。

日前張疑似搶了陳姓男子的女友，引發陳男不爽，對外宣傳張身上攜有槍枝，萬華警方循線蒐報後，日前前往張位在新北市的住處，當場起獲槍械及子彈。

張警訊時，辯稱槍枝是1名已故大哥寄放的，他覺得好玩才帶在身上，還感慨表示，這幾年都是靠打零工過活，日子過得很辛苦，警訊後被依槍砲罪移送法辦。

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(中時 )