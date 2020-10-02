鄭元暢個人Youtube頻道推出「不專業廚房」系列影片廣受粉絲喜愛，培養觀眾收視習慣，每周五晚間準時上線，和鄭元暢在頻道聊天室一邊尬聊一邊看節目首播。上集邀來同是廚藝幼幼班的楊謹華，她設立目標要做出老公愛吃的滷肉飯，沒想到整集下來零進度。而楊謹華在本周最新一集，竟然迅速完成料理，更獲得老公滿意評價。

今晚播出最新一集，鄭元暢和楊謹華的「廚藝呆萌2人組」，依舊秉持「不專業」精神進行廚藝大挑戰。楊謹華連電子秤都不知道怎麼歸零，讓一旁的鄭元暢忍不住下腰仰天大嘆崩潰，而他雖看似有氣勢，擺出一副大廚架式，但說穿了也只是看漫畫說了一口好菜，終究是「肉咖」，被楊謹華吐嘈說，切了10幾刀、一點蔥末都沒有掉下來，笑著抱怨要大家看影片回放，證明小綜「一點忙都沒有幫上」。

先前邀林依晨上節目，鄭元暢想喝酒放鬆卻開酒開到崩潰，這回楊謹華來作客，鄭元暢開酒照樣遇瓶頸，好不容易開好酒，開心逼攝影師趕快拍他，還嗆楊謹華會不會越喝越ㄎ一ㄤ，沒想到楊謹華越喝越開竅，還做出美味滷肉飯，帶回家給老公品嘗。

幕後花絮中，楊謹華拍攝老公在家吃滷肉飯的點評畫面，只見在家穿輕鬆吊嘎的老公Ben，臉上掛了超級滿意的笑容，光看畫面大家都可以感受到兩人的幸福。「鄭元暢之不專業廚房」本周五晚上8點30分將播出。

楊謹華和鄭元暢邊喝紅酒邊做料理。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢「不專業廚房」邀來同是廚藝幼幼班的楊謹華。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

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