嘉義市北香湖公園光織影舞光影藝術展，觀賞的人潮滿滿。（廖素慧攝）

嘉義市雙月映城，1日中秋夜光織影舞光影藝術展有6萬8000人次湧入北香湖公園遊賞，天上皎月與湖面明月相輝映，市長黃敏惠與民眾一同體驗這場浪漫又夢幻的光雕藝術秀，民眾驚呼聲連連，都說，當網美很好拍。

光織影舞光影藝術展有7大展區，《獨豎一格》展區用樹林當布景，雷射光雕秀表演7分鐘，秀出阿里山小火車、動感聲波、魚躍龍門、跳躍的音符、KANO棒球、吳明捷投球、充滿童趣的沉睡大白熊等屬於嘉義市的城市意象，彷彿觀看戶外巨幕電影，非常吸睛，讚嘆聲此起彼落。

嘉義市長黃敏惠（中）到北香湖公園觀賞光織影舞光影藝術展，與民眾同樂。（廖素慧攝）

嘉義市北香湖公園光織影舞光影藝術吸睛，觀眾爭相拍照。（廖素慧攝）

各個展區的「光景」迥異，各自精采，《秋─鏡花水月》湖面上的大月亮，非常搶鏡，許多情侶、朋友、親子都爭相用借位技巧合影及自拍。光織影舞藝術展自10月1日起至11月1日每晚6至10時，雷射光雕秀天天演出。

黃敏惠說，中秋連假嘉義市很好玩，白天到檜意森活村、北門驛、嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義文創園區、嘉義舊監、嘉邑城隍廟等景點玩，晚上遊湖觀賞光織影舞看夜間夢幻展演、蘭潭風景區看水舞表演，到文化路夜市吃美食，白天夜晚不同玩法，各有玩趣。

(中時 )