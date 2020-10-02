台74線松竹西行匝道8月27日開放通行。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

交通部高工局辦理國道4號潭子系統交流道銜接台74線拓寬工程，自去年1月起封閉台74線松竹西行、潭子東行2匝道入口，以及潭子至松竹路段主線的外側車道及路肩，在工程單位努力下，提前於9月30日全數完工開放通行，不須再繞道行駛，提供中秋連假出遊旅客更便利的交通。

台中市交通局表示，「國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線拓寬施工作業」由高公局第二新建工程處辦理，道路封閉期間，交通局積極與主辦機關針對交通狀況滾動檢討交維措施，降低對地方的交通衝擊。

在工程單位努力下，松竹西行匝道入口及主線西行路段提前於8月27日開放，9月30日上午恢復潭子東行匝道及東行路段。

交通局長葉昭甫表示，封閉長達1年半的台74線松竹西行及潭子東行匝道，於中秋連假前夕開放通行，可紓解台74線主線車流，來往民眾通行也更加便利。另中秋與國慶連假疏運期間，國道1號豐原至台中段將視情況機動開放路肩，並調整匝道口號誌時間。

(中時 )