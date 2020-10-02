銅鑼九湖社區原生種蓋斑鬥魚復育成果展示。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區積極復育台灣原生種蓋斑鬥魚，並於社區內設置復育場，每年舉辦蓋斑鬥魚評比，分為選美組、選大（長）組、選幼魚活力組，下午成績公布，來自新北市的低碳社區規畫師莊淑惠再度獲得幼魚活力組冠軍，完成三連霸。

莊淑惠多年前為配合推動登革熱防治、滅蚊活動，開啟養蓋斑鬥魚之路，前年首度到銅鑼九湖社區參賽就拿下幼魚活力組冠軍，去年蟬聯首獎寶座，今年再度獲得冠軍，評審長羅濟霖指出，莊淑惠比賽比出心得，一大早7點多就帶著參賽魚隻到會場適應環境，把魚隻調整到最佳狀態。

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育台灣原生種蓋斑鬥魚，每年舉辦蓋斑鬥魚評比。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌（左四）肯定銅鑼歷屆鄉長推廣復育蓋斑鬥魚。（巫靜婷攝）

羅濟霖表示，今年參加組數較多，3組別總計有50多組蓋斑鬥魚參賽，其中選美組就占有35組，參賽魚隻進步很多，選美組冠軍由來自新竹的吳意貞獲得，過去曾參賽都位居第2、3名，今年因公、母魚搭配得宜，尾鰭、背鰭、腹鰭都沒有缺陷、破損，顏色鮮艷得到評審委員一致肯定奪冠。

選大（長）組沒有突破去年紀錄，參賽魚隻體型最長測得12.8公分，但因魚體受傷嚴重，所以列為第6名，冠軍魚隻為12.4公分，獲獎者楊沛龍來自新北三峽，但魚隻養在屏東，他表示，冠軍魚是一早從屏東直送苗栗參賽，自己純粹養興趣的。

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區舉辦蓋斑鬥魚評比，由專業評審委員逐一觀察魚隻評分。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區舉辦蓋斑鬥魚評比，縣長徐耀昌與銅鑼鄉長謝昌年欣賞參賽魚隻。（巫靜婷攝）

羅濟霖說，今年幼魚活力組參賽人數增加，水準也進步很多，幾乎都很漂亮，評委直言「很難評分」，幼魚組10隻1組，選出顏色比較鮮豔、大小平均，每隻約4公分左右列為冠軍。今年的冠軍得主皆有多次參賽經驗，算是比賽的老鳥。

苗栗縣長徐耀昌出席評選活動，肯定銅鑼推廣蓋斑鬥魚，不僅能美化家園，辦活動也能促銷當地農特產品。

(中時 )