美國總統川普和第一夫人梅蘭尼亞確診新冠肺炎，震撼世界。對此，資深媒體人黃創夏大驚，事情大條了！另一資深媒體人陳東豪不妙表示，美國大選提前結束了嗎？

川普的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）在辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；隨後，川普和梅蘭尼亞經檢測後，兩人確診得到新冠肺炎，川普更在推特寫著：「今晚，梅蘭尼亞和我檢測呈現陽性。我們已經展開隔離以及復原程序。我們會一起撐過來的」

而川普確診的消息也震撼台灣各界，黃創夏在臉書大驚，「事情大條了」，而陳東豪則是在臉書發文表示，「川普10/1確診，要隔離14天！不用電視辯論了吧？美國大選提前結束了嗎？這就是10月驚奇」！

黃創夏臉書。（摘自黃創夏臉書）

底下網友也表示，「落後太多，乾脆出奇招」、「那拜登跟那位主持人（當然還有辯論會當天的現場人員）都該去驗了！真的是大驚奇了！」、「這下有好戲看了」、「這下他跟中國的樑子結更大了」、「這……拜登也得檢測了，要是也確診」、「拜登也逃不了，剛辯論完不是」、「確定確診，可以視訊辯論嗎」。

(中時新聞網)