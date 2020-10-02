美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，在推特宣布與夫人梅蘭妮亞皆確診新冠肺炎，從即刻起開始進行隔離，引發全球關注，而美股期貨也應聲暴跌逾400點，最低來到27197點。對此，名嘴羅友志則在臉書寫下「美國版的兩顆子彈？」

川普在推特寫下：「與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。我們將即刻展開隔離與復原療程。我們將共同度過這個難關」。

消息曝光後，羅友志在臉書寫下，「美國版的兩顆子彈？」並用Hashtag寫下國安危機？暫停選舉？不公平選舉無效？這篇貼文也引起許多網友關注，很多人都說，「我覺得是出奧步！」、「每天說大話，現好了，應不出聲了，話不要說太滿」、「同感，這時候發布感覺好假」、「果然是十月驚奇」。

另外，也有網友擔心「造勢大會那麼多人，不戴口罩」、「是該懷疑還是該恭喜？」然而，針對川普在推特證實新冠肺炎確診一事，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統收到該項訊息後，同時透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼川普總統伉儷能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

(中時新聞網)