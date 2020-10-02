第31屆金曲獎頒獎典禮將於10月3日隆重登場，不僅表演嘉賓眾星雲集，2日公布頒獎嘉賓也是星光熠熠，包括蔡依林、Ella陳嘉樺、Leo王、王柏傑、艾怡良、李欣芸、林俊傑、茄子蛋、姜育恆、徐佳瑩、徐若瑄、孫盛希、魚丁糸、動力火車、陳子鴻、陳明珠、陳珊妮、許富凱、曹雅雯、黃子軒、黃韻玲等，精彩可期。

擔任頒獎人的Ella陳嘉樺表示：「很榮幸可以參加這個盛典，也準備了漂亮的服裝，希望大家可以好好享受金曲盛會」。提到擔任頒獎嘉賓的心情，魚丁糸俏皮表示：「天機不可洩漏」，也想對入圍者喊話：「戲棚下站久了遲早輪到你」。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦的第31屆金曲獎頒獎典禮，3 日晚間7時在臺北流行音樂中心舉行。活動當天因應臺北市文化局「2020臺北白晝之夜」活動，北流中心周邊路段將進行封路管制。

承辦單位台視於3日下午5點開始live轉播星光大道，及晚間7點於北流表演廳登場的頒獎典禮，並在臺灣電視台(台視主頻)、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台直播或重播盛況；國內網路獨家免費直播及重播為LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App和網站，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

魚丁系將擔任第31屆金曲獎頒獎人。（台視提供）

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