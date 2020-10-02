台中市農業局呼籲農民改以電圍網等較友善的方式，防治野生動物破壞農作物。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市東卯山果園發生台灣黑熊三度誤中陷阱，左前肢遭「山豬吊」圈住，待援過程不斷哀號嘶吼，令人不捨。市長盧秀燕獲悉後指示農業局妥善協處，農業局呼籲，農民防治野生動物破壞農作物勿用獸鋏或「山豬吊」，政府補助設置電圍網，歡迎向農會或公所申請。

與救援的獸醫師從耳標確認受傷的黑熊編號711，之前已兩度誤中陷阱，左右前肢均有斷掌，這是牠第三次遇劫。農業局表示，該隻台灣黑熊經特生中心專業獸醫師評估後，身體狀況尚可，左前腳及嘴巴因陷阱「山豬吊」受到皮肉傷，經現場清創後身體狀況穩定，已送往特生低海拔中心觀察。

農民設置電圍網最高補助4.5萬元，歡迎向農會或公所提出申請。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

農業局呼籲農民改以電圍網等較友善的方式，防治野生動物破壞農作物，且效果較佳。目前合法耕地均可申請電圍網施設補助，每案政府補助設置經費最高額度4.5萬元，並按中央、地方政府及農民各分擔1／2、1／4及1／4比例進行補助，歡迎農民向農會或公所提出申請。

農業局指出，野生動物破壞農作物事件日趨頻繁，造成農民損失慘重，依《野生動物保育法》第21條規定，野生動物危害農民合法種植的農林作物、家禽、家畜或水產養殖，得予以獵捕。

(中時 )