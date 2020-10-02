美國總統川普夫婦雙雙確診新冠肺炎，台南市長黃偉哲表示，這對他的選情是一個打擊跟影響，但選舉未到最後一刻都不曉得，說不定因此激起一些同情票也不一定，對選情影響仍有待觀察，但對世界及美國民眾對於疫情看法肯定會產生根本性大改變。

黃偉哲說，病毒之前人人平等，即使貴如美國總統，全世界最有權力的人，還是難逃夫婦同時確診，巴西總統、英國首相也確診過，大家對於新型冠狀病毒絕對不能掉以輕心。至於那些鐵齒或認為不需要戴口罩的人也一一受到侵襲，給我們最大教訓就是，對病毒防範千萬要注意，即使台灣防疫工作做得好，也不要把政治凌駕專業防疫工作上，後續還有蠻長的路要走，大家千萬要小心。

黃偉哲強調，大家之前鐵齒不戴口罩、不做防疫措施，但連總統都確診了，相信很多美國人對防疫概念會更正確才是，對於世界短時間是短空長多，因為短時間會影響美國股市跟經濟，但長期來說，若大家都能遵守防疫規定，未嘗不是一件好事，他也敬祝川普早日康復，２周後繼續他的競選活動。

(中時 )