受困車主氣憤之餘拍照上傳臉書社團，質疑「這就是大學生的水準！」（摘自花蓮同鄉會臉書／王志偉花蓮傳真）

4天中秋節連假，東華大學大批學生搭火車返鄉過節，學生把機車停在志學站前停車場，卻因為機車位不足加上學生「停了就走」，導致原本停放的汽車陷在大批機車陣中，車站人員還協助「搬」動學生機車，才讓汽車駛離，車主忍不住臉書貼文痛罵學生缺乏公德心；台鐵志學站長張天汶，亂象不是一天了，過去協調有學生連假前到場協助疏導，但這次連假沒人來，假期後會通知校方督促管理

花蓮志學火車站鄰近東華大學，每到連假總會有大批學生搭車返鄉，但因車站廣場腹地有限，停車亂象頻傳，時常見到百輛機車「夾攻」停車場內汽車，被網友封為「志學車站奇觀」，更常讓無法移車的駕駛氣得「破口大罵！」東華雖多次呼籲師生守法，應遵循停車規定，但似乎未曾奏效。

「這是志學火車站前停車場的場景，這就是東華大學學生的水準！！！把車道停得滿滿的，也不管別人停在車格的車子能不能開出來！只管自己方便！」民眾把自己受困機車陣的照片ＰＯ在臉書社團花蓮同鄉會，質疑學生機車亂停，佔滿了志學火車站停車場，根本沒管原本按規定停在車隔內的汽車出入方便。

汽車車主傻眼，打電話報警，結果警方說當地是台鐵局的停車場，他們無權拖吊，也無權開單！「要我們自己把車搬開！後來警察也有來幫忙搬，邊搬邊搖頭。」

東華大學針對志學停車亂象，也多次在校務系統公告車站停車守則，呼籲師生停車時應避免造成志學火車站管理及出入旅客的不便。據悉，校方曾提出學校宿舍到車站的接駁車方式來解決，東華大學學生議會議長劉同學受訪說，後來接駁車計畫無法切合同學需求，或是學校在宣傳上沒有讓大多數同學獲得資訊，以致接駁車計畫在兩三次施行後，就取消了，希望校方研擬是否重起接駁車計畫。

台鐵志學站長張天汶表示，去年清明節也有發生過類似這種情形，之後民代介入協調，邀台鐵、東華大學、地方派出所做出協議，連假期間，請東華大學派學生到停車疏導，不過後來也沒下文，仍呼籲學生和附近居民發揮道德心「自律」，假期後將聯繫相關單位，進一步研擬出有效解決方式。因連續假期，校方對此未回應。

(中時 )