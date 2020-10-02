在美國總統大選白熱化之際，美國總統川普和第一夫人今（2日）驚傳確診，震撼全世界！尢其他是在與拜登進行首場辯論後染疫，辯論場的每個人都有染疫的風險。急診醫陳志金聽聞此事，立吐3個字「拜登呢」？關切他是否可能中鏢。

辯論當天，福斯主播華勒斯和川普、拜登距離最近，雖彼此有採社交距離，但會場是一密閉空間，且兩人激烈交鋒，口水大量噴發的情況下，是否能讓主播和拜登倖免於難，外界正在持續關切中。

陳志金今就在臉書上說，美國總統川普和第一夫人雙雙確診新冠肺炎！！目前進行隔離中，拜登呢？畢竟他們才剛剛結束「口水戰」。

川普一直不願戴口罩，他傳出確診，網友一面倒不同情他，紛紛留言批他，「不戴口罩的下場」、「對防疫不良示範的國家元首⋯無言」、「完全不意外」、「感覺案情不單純 」、「這下樑子結大了」、「是不是沒按時服用消毒水」、「將軍抽車！這下有趣了！」、「今天頭條了！」、「他們到底……什麼時候才願意勤洗手戴口罩」。

(中時新聞網)