在親近幕僚席克斯確診後，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅1日驚傳確診，震驚全球，雖然白宮醫生發布聲明表示兩人身體狀況良好，不過仍引起外界擔憂一旦川普病情嚴峻，甚至「不能視事」下，白宮將如何運作。對此，專家表示川普可將權力暫交副總統彭斯，但若川普與彭斯兩人但皆因染疫而無法力行職權，屆時恐與眾議院議長裴洛西陷入權力爭奪。

據美國財經媒體先前早在白宮5月首次傳出疫情時就分析指出，一旦總統陷入嚴重疾病，將帶來經濟與地緣政治上的衝擊，程度需依總統身體狀況而定。地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）坦言，一旦總統身體診斷出問題，股票市場短期大跌是可預期的，但他也表示「如果川普確診隔離但仍主掌白宮，還瘋狂推文，我想對市場影響可謂只有最低限度」。

報導指出，如果川普身體惡化到連發推文都有困難，勢必要暫時移交權力。依據美國憲法第25條修正案，允許川普暫時將總統權力暫交副總統直至可以視事，前總統小布希與雷根皆有過相關紀錄。另外，喬治梅森大學法學教授索銘（Ilya Somin）也表示，雖然總統與副總統皆過世的情況機率極低，但一旦出現的話，將由眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）接手。

不過憲法專家也警告，如果川普與彭斯皆因染疫而無法視事，由於關於此一情境的法條規定並不明顯，若真出現恐出現憲政危機。密西根州立大學法學教授考爾特（Brian Kalt）指出，此時無法引用憲法25條修正案，屆時恐須由法院決定，且他們必須盡快下一步必須做什麼，不過即使是僅僅數小時不知道誰有總統職權，對整個國家都是重大危機。

爾特表示，憲法並未提供一個程序決定來確認總統是否無力履行職權，屆時民主黨的裴洛西恐會自稱為代理總統，但川普、彭斯與他們的律師仍會稱自己仍在任職中，屆時恐會陷入一片混亂。

隨著目前川普夫婦確診，外界也關注前兩天才剛與川普「舌戰」的民主黨候選人拜登身體狀況，以及未來在15日舉行的下一場辯論是否舉行，但目前仍不得而知。

(中時新聞網)