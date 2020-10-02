嘉義市長黃敏惠（左一）、前監察院長張博雅（左二）參觀社區成果展。（廖素慧攝）

早期製香產業興盛的嘉義市東區內安雲霄社區，由在地子弟踏查史料，挖掘文化資產，繪圖紀錄，2日在老字號「吉祥旅社」展現成果，市長黃敏惠說，老街區周邊有檜意森活村、嘉義製材所等歷史景點，歡迎大家來看展尋寶。

黃敏惠說，社區有先民生活的足跡，蘊藏許多故事及寶藏，市府鼓勵社區發展地方創生，讓社區更有未來性，內安雲霄社區（現為林森里）發展協會把挖掘出來的精采故事如雲霄古道、剖香腳傳統製香產業，用繪圖、明信片紀錄下來，很有在地味及溫度。

長春棉紙店老闆陳祝欽繪製地藏庵周邊的故事圖像。（廖素慧攝）

黃敏惠說，此地以「一門三傑」聞名，故市長許世賢博士、前監察院長張博雅、前市長張文英，都為嘉義市政奠定良基，前副總統蕭萬長也出生於此地，展覽現場「吉祥旅社」有50多年歷史，3代傳承熱情待客之道，來看展感受嘉義人的氣味。

朗朗書店廖妙卿老師指導學員踏查資源潛力點、繪製圖文，陳俊文老師帶領走讀社區，而學員中年紀最長的77歲長春棉紙店老闆陳祝欽，年紀最輕的是高二學生王鵬瑋，不分老少都收穫滿滿。

協會常務監事王廣禮說明，成果展場地選在老旅社的地下室，象徵社區文化進到蟄伏之時，即將破土而出，活動也發行社區學員手繪明信片珍藏套組，參觀民眾可體驗入住飯店的感覺。

(中時 )