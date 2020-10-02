高雄一名王姓女子戀上一名吳姓人夫，吳妻5年發現2人有染，原本選擇隱忍，不料王女2017年開始以假帳號「貝兒」，不時在吳妻的臉書嗆：「XX乾又黑」、「xx像鑫鑫腸」等，吳妻氣的帶丈夫前往談判，還替老公償還王女借款的40萬元，同時逼簽不再往來切結書，但事後發現王女與老公仍繼續出遊，氣的提告求償200萬元，高雄地院審理後判決王女需賠償30萬元。

吳妻主張，當她得知王女的身分與丈夫欠債40萬元後，立即帶丈夫上門找人，不但當場還清債務，同時要求王女簽下切結書，不許再與吳男往來。可是4個月後，再度抓包王女偕同丈夫，摟抱、親吻同遊影城，因王女不顧約定持續與老公交往，她才氣得對王女提告求償200萬元。

王女在法院審理間仍不斷傳訊向吳妻嗆聲：「忍耐不是怕妳，妳到底在囂張什麼，賤女人！」、「你才是雞喔！不！你連雞都不如，沒人X」等語，還辯稱自己在酒店工作，吳男是酒店常客，吳男花錢買她出場，兩人純粹是金錢交易，並無涉及男女情感。

不過法官根據吳妻提供的照片與對話證據，認為王女無非在嘲諷夫妻間性生活，還高調曬恩愛，認定王、吳有不當交往，破壞他人婚姻生活，因此判王女應賠償吳妻30萬元。

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(中時新聞網)