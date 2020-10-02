台灣第一樁沒有屍體卻能定罪的命案，警方居然是透過「血跡」這個關鍵點追緝兇手，鑑識中心退休主任謝松善接受《中時新聞網》專訪，提到這是一起十多年前的離奇命案，至今被害者屍體尚未找到，而兇手卻已判無期徒刑。

全台首宗無屍命案 鑑識專家：逾百處血跡定他罪

謝松善說，這名張姓女死者是位高學歷的英文家教，個性活潑外向，喜歡交際的她，確實吸引了不少異性追求。某天，警方接獲報案，女老師失蹤了，家人、朋友都聯絡不上她，親友進到家中，發現室內就和平常一樣，沒有打鬥跡象。除了浴室的浴簾、浴巾和地墊不見外，還多了一台立扇跟水，警方觀察覺得可疑，便通知鑑識組到場勘驗。謝松善表示，自己接到通知後，立馬帶隊前往現場，仔細勘察後，發現浴室有逾百處血跡，並研判這名老師凶多吉少，可能是熟人所為，因此加快偵查，追查她的通聯與交友關係。

警方追查張老師的交友通聯紀錄。（示意圖/達志影像/Shutterstock）

沒想到在這些人當中，有個李姓男子推三阻四不到案說明，最後一次聯繫約好時間的隔天，發現他已搭乘一早飛機前往大陸，讓警方覺得事有蹊蹺。張老師不見，但銀行交易紀錄卻還有使用，調閱監視器，赫然發現信用卡遭到李男盜刷，此外，也發現還有一名女性，好幾次都拿著張老師的提款卡取款，透過影像追查，證實這名女子是李男的妹妹，警方認為，如遭殺害，勢必要棄屍，一定要運輸工具，所以就追查李男名下車輛，除了發現舊廂型車外，其餘並無異狀。

李男雖已出境，但李男妹妹因冒用他人提款卡，也被傳喚到案說明，同時也徵求妹妹同意，對這輛車進行採證，除了在車內發現血跡外，後車廂竟也發現滴流狀血跡。謝松善坦言，這個血跡就像屍體或是屍塊的血漏出來一樣，才會形成滴流狀，最後透過親子鑑定，證實該名血跡就是張老師的血，從科學角度來說，已可推論及證明李男涉案的可能性。

警方透過李男妹妹向他喊話，以要結案為由，請他協助到案說明。由於近半年時間，找不到人，也沒發現屍體，才答應返台說明，殊不知他依舊矢口否認犯案。最後李男也在法庭上，脱口說出「這是警察栽贓的」萬萬沒想到，不經意的「栽贓」二字，反而強化了法官的心證，這個案子最後也以無期徒刑定讞。

（拍攝/陳威成、剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)