全球新冠肺炎疫情持續升溫，美國總統川普今也確診，但有網友看了新冠的死亡率卻說，與西班牙流感相比表示，新冠病毒好像不是很厲害。對此，一名確診者回應，單看死亡率真不是很強，但染疫後的發展才是最可怕的，他確診至今200天仍未完全康復，身體免疫系統如颱風過境一樣，整個大崩壞！

網友今在PTT上發文表示，新冠肺炎光看死亡率似乎不是很厲害，相較西班牙流感2年就幹掉5千萬人，新冠肺炎疫情爆發近一年，才死100多萬人，真的是小巫見大巫了。

對此，一名曾確診的網友回應，新冠肺炎單看死亡率真的不是特別強，但他確診200天左右，身體至今還沒完全好！且這病毒最變態的地方是會讓你的「免疫系統亂掉」就算病毒沒了，身體仍像颱風過後一樣整個崩壞。

該名網友表示，以國外標準來看，自己的狀況大約是輕度偏中度，在國外都是叫你自己在家休養，而3月的時候沒藥醫，回家就只能靠自身免疫系統挺過去，更可怕的是大約有1、2成的患者，最後變成慢性病。

網友分享，他依自身經驗將染疫過程分四期看。第一期（發病的前7天）症狀與感冒差不多；第二期（7至14天）則是胸痛、無力且極度疲倦，一睡著就會因無法呼吸被嚇醒、無法集中注意力，也沒辦法從1樓爬到3樓，健康狀況時好時壞，持續到20幾天。

網友提到，第三期（30天到120天）通常體內應該沒什麼病毒了，但這段期間卻是最慘的，基本上從小到大你曾生過什麼病、開過時什麼刀，全部都會跑一遍，時好時壞的狀況持續到120天左右，中間有時精神不錯，就會做些輕微的運動。

網友也說，到了第四期（約120天後）開始每天固定服用阿斯匹林，只要不吃垃圾食物、喝酒，基本上可以跟正常人差不多。雖然200多天過去他還沒好，但自己的後遺症算輕微，有病人過了100多天，每天仍隨時聞到燒塑膠的味道，也有人瘋狂烙賽。

(中時新聞網)