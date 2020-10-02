爭取連任的美國共和黨現任總統川普宣布，和第一夫人梅蘭妮亞被確診出新冠肺炎，即起展開隔離程序，並說「我們會一起度過難關的」，消息震驚國際。對此，「宅神」朱學恒在臉書上表示，「等等這樣拜登也要測ㄟ」，頓時引起不少網友討論。

川普在推特證實，「與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。我們將即刻展開隔離與復原療程。我們將共同度過這個難關」。然而，此消息不僅衝擊即將到來的美國總統大選，就連美股期貨也應聲暴跌逾400點。

宅神在臉書寫下，「川普大帝跟他老婆確診，大家可以回家啦～」並在留言處說，「等等這樣拜登也要測ㄟ」。不少網友見狀後也有同感，許多人紛紛留言寫下，「才剛互噴口水完，通通中獎就真的玩大了」、「 套路，都是套路」、「我正要說辯論會的拜登，更危險，他那麼老了一旦中標，不是穩掛保證」。

另外，也有不少人質疑「是不是暗黑兵法阿？」、「我怎麼覺得這是他大選前的套路？不覺得他真的中獎耶！」、「這是川普自己說的，是不是選舉策略不曉得」、「我也覺得是操作」。

(中時新聞網)