台中16歲陳姓少女偷偷騎機車出門，卻與人發生擦撞，她擔心自己受傷及賠償問題，回家後會挨罵，竟暫借友人家住宿，她的家人發現孩子沒回來，心急到處尋找，最後透過警方幫忙終於找到人。

烏日警方指出，一名陳姓男子1日一早就神情緊張的到犁份派出所報案，指稱他的孫女前一天晚上出門後即未返家，因孫女平時個性乖巧、也很聽話，很擔心她發生意外，盼警方協助找人。

員警獲報後即調閱周邊路口監視器，確認少女的行蹤後，1日下午3時許在西屯區工業38路附近尋獲陳男的孫女，她坦承，因為騎家中的摩托車出門卻發生車禍，不但自己受傷了，還必須賠償對方，很擔心遭家人責備，才趕忙找朋友帶她去醫院治療，之後就借宿朋友家中。

陳姓少女因車禍受傷、右腳行動不便，她說，本來打算等傷勢好一點再回家，沒想到家人那麼擔心、還向警方報案協尋。員警連繫其家人後，終於讓他們能團圓過中秋。

(中時 )