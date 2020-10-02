台中16歲陳姓少女偷偷騎機車出門，卻與人發生擦撞，她擔心自己受傷及賠償問題，回家後會挨罵，竟暫借友人家住宿，她的家人發現孩子沒回來，心急到處尋找，最後透過警方幫忙終於找到人。
烏日警方指出，一名陳姓男子1日一早就神情緊張的到犁份派出所報案，指稱他的孫女前一天晚上出門後即未返家，因孫女平時個性乖巧、也很聽話，很擔心她發生意外，盼警方協助找人。
員警獲報後即調閱周邊路口監視器，確認少女的行蹤後，1日下午3時許在西屯區工業38路附近尋獲陳男的孫女，她坦承，因為騎家中的摩托車出門卻發生車禍，不但自己受傷了，還必須賠償對方，很擔心遭家人責備，才趕忙找朋友帶她去醫院治療，之後就借宿朋友家中。
陳姓少女因車禍受傷、右腳行動不便，她說，本來打算等傷勢好一點再回家，沒想到家人那麼擔心、還向警方報案協尋。員警連繫其家人後，終於讓他們能團圓過中秋。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。