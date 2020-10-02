美國總統川普在台灣時間2日中午發推文，宣布與夫人梅蘭妮亞採檢新冠肺炎結果呈陽性，震撼全球金融市場，美股3大期貨指數急殺，道瓊期指更是崩跌超過500點，歐股2日開盤遭拖累，跟著走低。

川普隨身助理Hope Hicks確診新冠肺炎後，隨即發推文表示他們夫婦宣布接受新冠肺炎採檢，並在台灣時間2日中午時段發文證實檢測呈現陽性，將接受隔離與治療的程序，喊話「我們將共同度過難關！」

道瓊期指受到該利空消息衝擊，一度重挫560.5點、來到27128.5點，隨後跌勢收斂，截至台北時間3點25分，下跌288.5點或1.04%、暫報27400.5點；標500指數期貨下跌33.95點或1.01%、暫報3333.75 點；那斯達克100指數期貨下跌145.50點或1.26%、暫報11429.25點，若今晚公布的非農數據與就業報告無法激勵投資人，美股3大指數表現恐怕不妙。

報價顯示，歐股2日開盤全面下挫，英國富時100指數下跌73點或1.2%，暫報至5,806點，法國CAC 40指數低開48點，至4,765點，德國DAX開低121點，至12,588點，跌是均超過1%。STOXX歐洲600指數下跌2.73點或0.75%、暫報359.07點。

(中時新聞網)