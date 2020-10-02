外傳在台殺害女友的港男陳同佳，有意在本月來台投案接受司法制裁，刑事局表示，我方已於去年10月23日，由刑事局與香港警務處設立本案單一聯繫窗口，並請港方告知陳同佳，若有意來台面對司法，可隨時與我方聯絡。

警方表示，但陳同佳及港方迄今仍未對來台投案一事明確回覆；目前也尚未接獲聯繫，我方將待陳同佳確定來台，再與港方協商相關流程。

(中時 )