陳同佳本月來台投案？刑事局：尚未接獲聯繫 16:002020/10/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局表示，陳同佳目前尚未與我方窗口聯繫。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳在台殺害女友的港男陳同佳，有意在本月來台投案接受司法制裁，刑事局表示，我方已於去年10月23日，由刑事局與香港警務處設立本案單一聯繫窗口，並請港方告知陳同佳，若有意來台面對司法，可隨時與我方聯絡。 警方表示，但陳同佳及港方迄今仍未對來台投案一事明確回覆；目前也尚未接獲聯繫，我方將待陳同佳確定來台，再與港方協商相關流程。 (中時 ) #陳同佳 #聯繫 #刑事局 #投案 #司法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京台公鐵高速先期工程？平潭海峽公鐵兩用大橋公路面試通車 10:072020/10/02 兩岸 陳同佳本月來台自首 錄音曝光！自白赴台自首意願從未變 11:042020/10/02 兩岸 中職》卡本特優質好投 樂天止對戰富邦3連敗 20:542020/10/01 體育 韓國瑜該不該選黨主席？資深韓粉以「能量學」觀點呼籲：別再撩撥了 11:332020/10/02 政治 三義木雕節 李秉圭獲台灣薪傳獎 04:102020/10/02 地方新聞 陳同佳本月將赴台自首 感謝潘母願意為其求情 10:192020/10/02 政治 侯友宜合體林智堅 到新竹看設計撇藍綠 12:502020/10/02 政治 川普夫婦確診 媒體人不妙：美國大選提前結束？ 15:162020/10/02 政治 全台首宗無屍命案 鑑識專家：逾百處血跡定他罪 15:442020/10/02 生活 封城只能在家上課！補習班老師網紅化 講台上誇張表演換800萬年薪 08:522020/10/02 兩岸 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 男翻牆進入兵營偷換軍裝 盜走營長1600元 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 驚悚畫面曝光 三峽黃牌重機騎士卡車底身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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