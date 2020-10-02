苗栗縣首座標準輪滑溜冰場，將坐落於苗栗縣議會後方、貓裏喵親子公園北側空地。（巫靜婷攝）

苗栗縣直排輪運動盛行，但選手們卻苦無標準場地練習，縣府教育處因此向教育部體育署爭取，獲核定補助2670萬元，加上縣府自籌330萬元，總計3000萬元，將在苗栗市貓裏喵親子公園旁空地，興建縣內第一座標準200公尺的滑輪溜冰場，體健科表示，目前進行工程規畫設計，預計今年完成發包。

苗栗縣多所國中小學推行直排輪運動，但縣內卻沒有符合賽事規定的標準練習場，選手只能借用學校或公園練習，就怕影響比賽成績，教育處向體育署爭取經費，將在苗栗市貓裏喵親子公園北側空地，興建第一座標準滑輪溜冰場，未來可供民眾及選手練習，更可作為直排輪運動賽事的場地。

教育處體健科長李元友表示，縣內目前在頭份市六合國小預定地、通霄發電廠旁高架橋下有簡易滑輪溜冰場，另外苗栗市公所今年也利用中苗市場旁，閒置的機車停車場空間，打造簡易型直排輪練習場，但這些場地都不太符合現行的標準競賽場地規定，僅能練習，無法舉辦賽事。

苗栗市貓裏喵親子公園北側還有一大塊空地，李元友說，未來首座標準200公尺的滑輪溜冰場將坐落於此，能夠提供學校培訓選手使用，並辦理相關體育競技賽事，目前中央補助經費已經核撥下來，工程進入規畫設計階段，縣府力拚今年完成發包。

(中時 )