雖然美國總統川普一再宣稱「疫情終結之際已在眼前」，但隨著幕僚希克斯確診後，川普宣布他與第一夫人梅蘭妮雅皆確診，引起全球譁然。對此，也台灣網友表示，這真的是10月驚奇，並直呼不要懷疑川普拚連任的決心。
美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；目前仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。
對於川普確診，臉書粉專「韓黑父母部崩潰」今(2日)發文表示，「真是十月驚奇！！！不要懷疑川普死拼連任的決心。」並指出，有其他網友表示，「川普自己証明奎寧和消毒藥水無效⋯⋯」。
該粉專也說，「之前白宮那麼多人確診，川普都沒事，怎麼會剛剛好選前五週確診？還是因為參加他自己搞砸的辯論會！」
網友們也留言回應，「不要吃奎寧喝消毒水，試試吃豬睪丸先，有氣質治百病」、「氣質不夠好啦」、「氣質不夠好啦」、「拜登跟主持人抖了：這總統先生插話的口水應該沒噴這麼遠吧？」。
(中時新聞網)
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