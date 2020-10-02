雖然美國總統川普一再宣稱「疫情終結之際已在眼前」，但隨著幕僚希克斯確診後，川普宣布他與第一夫人梅蘭妮雅皆確診，引起全球譁然。對此，也台灣網友表示，這真的是10月驚奇，並直呼不要懷疑川普拚連任的決心。

美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；目前仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。

對於川普確診，臉書粉專「韓黑父母部崩潰」今(2日)發文表示，「真是十月驚奇！！！不要懷疑川普死拼連任的決心。」並指出，有其他網友表示，「川普自己証明奎寧和消毒藥水無效⋯⋯」。

該粉專也說，「之前白宮那麼多人確診，川普都沒事，怎麼會剛剛好選前五週確診？還是因為參加他自己搞砸的辯論會！」

網友們也留言回應，「不要吃奎寧喝消毒水，試試吃豬睪丸先，有氣質治百病」、「氣質不夠好啦」、「氣質不夠好啦」、「拜登跟主持人抖了：這總統先生插話的口水應該沒噴這麼遠吧？」。

#真是十月驚奇！！！ #不要懷疑川普死拼連任的決心 快訊／川普夫婦確診新冠肺炎 即刻開始隔離 請大家出門要戴口罩不是帶口罩！ 另外 網友表示： 川普自己証明奎寧和消毒藥水無效⋯⋯ 之前白宮那麼多人確診，川普都沒事，怎麼會剛剛好選前五週確... 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年10月1日 星期四

(中時新聞網)