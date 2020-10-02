國道1號新營休息站南站「友善耕作-小農市集」推出米食試吃。（劉秀芬攝）

趁著中秋連假民眾出遊之際，台南無米樂稻米促進協會的農友們到國道1號新營休息站南站舉辦「友善耕作-小農市集」，向路過休息站的民眾推廣友善耕作的稻米、蔬果，並推出碾米體驗、麵線、花茶、米飯試吃，遊客們對農友堅持友善耕作理念感到佩服，紛紛採購表達支持。

提供場地的全家便利商店新營服務區站長林銘賢表示，為推動食農教育，提倡地產地銷，服務區不定期舉辦小農市集，讓民眾能直接面對農民，清楚農產品的來歷，購買到新鮮無毒蔬果稻米。

國道1號新營休息站南站「友善耕作-小農市集」碾米體驗。（劉秀芬攝）

莊猛仲（右）與妻子黃立依推廣友善耕作的稻米。（劉秀芬攝）

2日市集活動有劉麗蘭、李育明、莊猛仲等12位農友參加，展售產品有各式稻米、米類加工品、花茶養生飲品、紅龍果、木鱉果、蔬菜等。台南市政府農業局科長蘇信姿、後壁區區長翁振祥也到場向消費者介紹農民自種的優質農產。

其中於後壁種稻的莊猛仲農友，自從多年前接觸到自然農法後，利用空閒時間以老父的稻田做實驗，改成KKF微生物菌自然生態農法，以果菜殘渣自制菌肥，不用市售肥料農藥，人工除草，並且常舉辦食農教育，帶親子團體插秧、收割，認識自然農法。

莊猛仲與妻子黃立依白天還有正職，只能利用空閒時間從農，黃立依說，最忙的時候就是秧苗剛插下一個月除草期，只能利用清晨、下班後去除草，幸好友善耕作方式受消費者肯定，目前種植面積有7分地，自創的「鷸見自然」品牌每年銷路穩定。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，此次活動主要是希望遊客能直農友面對面，理解他們無毒友善的種植理念，同時也將友善耕作的農產推銷給更多的消費者。

(中時 )