范琪斐回應網友。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

美國總統川普（Donald Trump）今台北時間2日下午透過推特證實和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診罹患新冠肺炎，無疑為即將到來的選情投下一枚震撼彈，有多年駐美特派經驗的資深媒體人范琪斐稍早在臉書發文，直言知道此消息快吐血，有網友說：「對川普的選情應該是加分」，范琪斐回應：「正確！」

川普貴為美國總統，從年初起對新冠肺炎的態度引來全世界關注，從一開始表態不需要戴口罩，到近期態度稍微軟化，都成為外界話題，只是沒想到，他剛結束首場被外界戲稱是鬧劇的總統大選辯論，便證實罹患新冠肺炎，對於未來選情影響值得關注。

過去在紐約生活20多年，有多年駐地特派記者經驗的范琪斐，2年前她和醫生老公回到台灣定居，也開設節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》分享國際新聞，稍早她在臉書寫下：「天哪！川普夫婦都確診！我真的吐血」，有人問川普生病對選情應該是加分？范琪斐也說應該沒錯，「以英國跟巴西元首確診之後的民調都上升來看」。

其他網友回應說：「可直接刺激美國人的反中情緒！然而目前拜登似乎還沒對他跟中國的關係做出合理的解釋！似乎跟我們2020總統大選有點像」、「哈哈哈打中國有票啊！川普只要說中國病毒害美國總統中標，你說有沒有票??」、「仇中票跟同情票也催出來」、「有人說他可以趁機迴避辯論」、「覺得是故意的陰謀論，說實在話，太剛好辯論完」、「呃...沒救活的話，加不加分的有差嗎？」。

(中時新聞網)