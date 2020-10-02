由於疫情關係讓國旅大爆發，觀光景點和飯店碰上連續假日更是人潮不斷。但有一名網友卻發指出，先前一家四口入住北部知名飯店，怎料睡了一晚過後，全家掛病號，讓他抱怨「考慮要入住的人真的要三思」。貼文發出後，也引起兩派網友論戰。

原PO在臉書專頁「靠北住宿2.0」表示，全家人2大2小日前入住北部飯店，一晚要價1萬多元，隔天起床吃早餐時，小女兒卻一直喊肚子不舒服，他原以為是吃太快導致，沒想到回家後卻連拉了3天的肚子。

不止如此，原PO夫妻檔和2個小孩都感染了結膜炎，小女兒更慘，除了結膜炎之外還得了中耳炎，也連續發燒3天。這情況讓他氣的打電話向飯店反應，但飯店管理階層給的回應卻是，「因為你們已經沒住在飯店了，不能證明是在飯店發生的狀況」。讓他認為處理事情態度敷衍、完全沒誠意。

而貼文發出後立刻引發討論，「去看醫生，開證明」、「原本這家列入口袋名單」、「這要去檢舉了吧？感覺很可怕」、「如果有兩位以上就醫表示有同去哪間餐廳或飯店，該診所或醫院即有義務通報衛生局進行調查」。

但有另一派網友認為，依照發病情況不能完全怪飯店，「有結膜炎又有中耳炎又發燒3天，這應該不是單純飯店環境會造成的」、「你的狀況最好去醫院檢驗會比較準，全飯店如果只有你家，就是你們自己的問題」、「腺病毒也是有潛伏期的，如果你是住完馬上這樣的話可能不是飯店的問題」、「怎麼證明您跟家人，是在飯店感染的呢？要不要隔離啊？」、「話說只要一個人結膜炎，本來就會傳染了啊」、「好可憐啊！我是說飯店」。

(中時新聞網)