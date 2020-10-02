新冠疫情掃到全球最有權勢的元首，美國總統川普夫婦確定染疫，兩人一同接受隔離。消息傳出後，道瓊期指一度狂殺逾500點，隨後跌幅收歛，至台北時間周五（2日）15時18分僅下跌277點、約1%左右，但有專家認為，川普中鏢，將引發市場恐慌情緒，美股可能會出現10%修正。

Oanda Corp亞太市場分析師Jeffrey Halley表示，市場擔憂不確定性，川普總統染疫，意味著病毒已經擴散到美國政府高層。

以下還有其他專家看法。

◆大跌10%

Global CIO Office執行長Gary Dugan指出，川普可能被隔離兩周，所以他可能會聲稱選舉無效。 此舉將造成市場緊張，不排除美股會出現10%的下修幅度，並在年底前拖累亞洲股市。

◆黃金看好

Tellimer的分析師Nirgunan Tiruchelvam說：「將有一波拋售潮，可能持續好幾天，其中科技股衝擊最大，因估值太高。這也可能衝擊川普當選機會。投資人將購買黃金和其他安全資產。」

◆對沖標普

新加坡United First Partners亞洲研究主管Justin Tang認為，投資者應該對標普進行對沖。如果川普進加護病房，將是大麻煩，若他是無症狀感染者，市場波動可能會獲得控制。

◆美元和日圓

瑞穗證券首席外匯策略師Kengo Suzuki表示，新聞臆測拜登將在美國大選中領先，拉抬日圓和美元避險反彈。川普的檢測結果，凸顯新冠病毒在美國傳播的驚人程度。

◆大選議題

IG Asia Pte市場策略師Jingyi Pan說，「距離大選只剩一個月，所以這項消息，確實讓共和黨陣營陷入混亂。」

United First Prtners亞洲研究部門主管Justin Tang直言，拜登可能添增對抗川普的火力。

(中時新聞網)