美國總統川普（Donald Trump）在推特宣布與第一夫人確診新冠肺炎，立刻展開隔離與治療程序，消息曝光後震撼全世界，對此身為死忠粉絲的網紅廣告小妹，則在臉書推測一切都是他的「Master Plan」之一。

美國總統川普確診新冠肺炎，網紅廣告小妹列出五點分析，她表示除了藉此合理化本身對大陸的厭惡之外，由於造勢活動太過於燒錢，如今不僅可以把造勢費用省下來，還能每天免費獲得曝光量，若到時連拜登不幸確診，便能把一切責任推給拜登，直指全是在辯論會遭對方傳染，此外若拜登僅是被隔離，相較於已經確診的他，絕對是自己較能獲得媒體關注，此外有網友強調若川普是能在選前治好的輕微症狀，屆時還能被大篇幅報導是「戰勝病毒最偉大強壯的總統」，無論如何都是對川普有利。

好啦，我知道我家川川確診了。哭哭嗚嗚，擦乾眼淚來打文。 請容我腦補一下... 咱們家川川是宇宙懂王，什麼都懂，尤其懂曹操。他的小本本裡，應該有 72 隻曹操，跟雲長的顏良數量有得拼。拜登 = 曹操#3。 粉粉我嚴重懷疑這是他的... 由凡槿（廣告小妹） 發佈於 2020年10月1日 星期四

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普接受訪問時透露幕僚希克斯常熱情與支持者們接觸甚至擁抱，推測這是川普可能被傳的染途徑，此外白宮醫師也公布川普確診證明，表示川普夫妻身體狀況良好，正接受隔離中。

此外有網友表示如此一來對川普的選情應該是加分，資深媒體人范琪斐除了對此答案表示肯定之外，更直言知道此消息實根本快吐血。

(中時新聞網)