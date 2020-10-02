中秋連假第二天，大坑風景區人潮湧現，登山步道入口處宛如貪食蛇。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

中秋連假台中大坑風景區出現報復性健行人潮，各登山步道人潮湧入，尤以9、9-1及10號三條登山步道最壅塞，尤其三條步道出入口都在經補庫，攤商聚集，宛若市集，一整天人潮絡繹不絕，經常在這出入的登山客笑稱，根本就成了人肉「貪食蛇」。

台中市大坑風景區，有台中後花園之稱，也是在地民眾平日登山健行、練身體的天然集訓場，其中有12條登山步道，台中市觀旅局也依難易度不同分為親子級（6、7、8、9、9-1號步道）、休閒級（5、5-1、10號步道）、健腳級（1、2、3、4號步道），每月湧入人潮約為20萬人次；中秋連假首日，登山人潮還好，但2日人潮湧現，不只是當地民眾烤肉完要去化身上多餘的卡路里，還有不少是外地民眾慕名而來，整天人潮、車潮都多，在地派出所也出動警力，在尖峰時刻進行交通疏導。

大坑風景區人潮湧入，經補庫附近的幾個公有免收費停車場，除汽車要遶好幾圈碰運氣找車位，連機車位都是一位難求。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

每天都會到大坑爬山的林先生指出，連假第二天人潮比中秋節人更多，也比過去周休二日人潮多了10％到20％，外地遊客也不少；他表示，以往爬山人潮和車潮會集中在上午10點以前、下午三點以後，但連假第二天有不少外地客可能不熟悉路況，也沒算準時間，使得大坑經補庫停車場和登山步道路口宛若貪食蛇。

在登山步道口攤商聚集，不少民眾登山完順道買菜回家，一遇假日攤商更多，在地人早已習慣「健身兼買菜」，而外地遊客也覺得新鮮，宛如風景區，可以順道採購大坑當地季節蔬果。

(中時 )