桃園市八德警分局八德派出所長劉韋杉、警員陳義翔巡邏行經介壽路二段1022巷內附近，見36歲吳姓女子神情著急不知所措，吳女說，3歲女兒疑似走失，隨即請瑞發里長安照榮廣播，順利找到女童。

警方表示，劉韋杉了解情形後，立即通報線上警力協尋，並撥打電話請安照榮廣播是否有女童走失。沒多久線上另一巡邏網警員張惟程、彭于庭及安照榮在介壽路二段1022巷口附近找到該名3歲女童。

(中時 )