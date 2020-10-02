三歲女兒走失急尋 八德警、里長合力找到人 16:332020/10/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局八德派出所長劉韋杉、警員陳義翔巡邏行經介壽路二段1022巷內附近，見36歲吳姓女子神情著急不知所措，吳女說，3歲女兒疑似走失，隨即請瑞發里長安照榮廣播，順利找到女童。 警方表示，劉韋杉了解情形後，立即通報線上警力協尋，並撥打電話請安照榮廣播是否有女童走失。沒多久線上另一巡邏網警員張惟程、彭于庭及安照榮在介壽路二段1022巷口附近找到該名3歲女童。 (中時 ) #八德 #走失 #女童 #巡邏 #警員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老婦被控坐霸王車送警 子澄清：母親失智走失 15:072020/09/28 社會 市議員肯定市府公托公幼政策 盧秀燕：跟時間賽跑持續倍增 14:352020/09/30 生活 中秋倍感淒涼打胰島素輕生 警踢破鬼門關搶人 12:442020/10/02 社會 甜玉米採收逢休市 農民託里長賣 04:102020/09/29 地方新聞 少女車禍受傷不敢回家 警中秋夜尋獲 15:532020/10/02 社會 自小客撞電桿阻礙交通 警民合力抬車疏解 12:262020/09/29 社會 板橋勇警呂進全辭世 同仁不捨「認真負責的好警察」 12:432020/10/01 社會 新iPhone急趕工 組裝廠重金搶人 04:102020/10/02 財經要聞 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 23:552020/10/01 社會 洗腎老翁與妻失散 霧峰警地毯搜索助團圓 18:322020/09/29 社會 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 男翻牆進入兵營偷換軍裝 盜走營長1600元 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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