民進黨台中市黨部主委李天生以「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長」為打拚目標，強調團結爭取2022的勝利。（盧金足攝）

距離2022年地方選舉還有2年多時間，但藍綠地方黨部已重兵布署，國民黨台中市黨部延攬8名副主委，陣容龐大創紀錄，民進黨台中市黨部包括執行長1人、6名副執行長，戰力不遑多讓，藍綠陣營主委都宣示力拚「市長當選、議員過半」，決戰中台灣，提早敲響戰鼓。

藍綠運籌帷幄的市黨部整軍待發，國民黨台中市黨部主委林敏霖，規畫專任副主委顏文正、義務副主委前立委林麗嬋、市議會黨團書記長陳政顯、前議長陳天汶、派系大老郭榮振，前議長張清堂之子張東玄，熟諳地方陳萬通、林漢標等共8名副主委。

林敏霖坦言，國民黨正處於低迷時期，當前不是財源問題，而是百年老店如何變革，讓年輕人來認同接受國民黨，首要任務「市長連任、議會過半」，號召年輕人加入，豐原區社皮里長涂力旋為文化基金會執行長兼市黨部發言人；許育璿擔任數位行銷組義務執行長，展現幹新枝全新團隊。

林麗嬋獲國民黨主席江啟臣之邀，來台中深耕新住民與婦女社團，她說，來自不同國家的新住民，風俗習慣要仔細注意，深入搏感情，以組織戰往基層扎根，一票拉一票。

林敏霖表示，持續強化穩固黨的基本票源外，更需要運用雄厚政經人脈關係，找回過去支持國民黨卻被長期忽略的好朋友，他曾擔任縣議員、議長達16年，深切了解市議員對黨的重要性，敦聘議會黨團書記長陳政顯擔任市黨部副主任委員，即強調在地化，貼近民眾需求。

民進黨台中市黨部主委李天生以「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長」為打拚目標，強調團結爭取2022的勝利，面對下屆市長選舉，市黨部會加強組訓、培養基層幹部人選並全力輔選，創造台中全面執政。

民進黨台中市黨部陣容堅強，包括執行長陳怡潔，6名副執行長為曾任「好民文化行動協會」理事長楊宗澧、其他有盧明乾、陳信秀、林佳儀、吳忠益與潘唯庭等人。

其中，陳信秀曾任學生會會長，今年才24歲的新秀，開發新一代票源，民進黨大膽起用年輕人，給年輕人機會，也是歷來最年輕的副執行長。

李天生表示，民進黨沒有派系之分，未來也將全力衝刺輔選，配合主席蔡英文要求，繼續爭取更多社會力量入黨，貼近社會脈動，讓民主不斷進步，「用行動改變台灣」，共同守護台灣的民主自由。

(中時 )