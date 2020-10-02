中秋連假第二天，國道五號、雪山隧道及蘇花改南下車道同樣沒有出現嚴重的塞車現象，反倒是今（2）日下午2點過後，已提前出現不少的北返車潮並造成塞車現象，雪隧內北上車道前半段的車速降至時速40公里以下，預估車潮要到深夜才得以消化完畢，至於明、後兩天，由於這兩天的南下車輛並沒有爆量，加上今天下午已經有許多車輛提前北返，因此預估僅有部分時段會有壅塞狀況，但應該不會持續太久。

根據坪林交控中心監測，2日的國五及雪隧甚至比1日車流量更少，中午12點南港系統南下高乘載管制以及石碇、坪林南下入口匝道封閉措施同步取消後，突然湧現一波南下車潮，但大約只持續了一個小時，車潮便獲得紓解，恢復暢通。

反倒是北上車道，大約在今天下午2點時突然湧現北返車潮，國五北上車道的車輛明顯增多，雪隧北上入口也出現回堵情形，進入雪隧後大約前三分之一的路段時速更降至40公里以下，但過了壅塞路段之後，車速便能慢慢回升到60公里以上的時速。

(中時 )