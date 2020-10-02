警消破門進入，將行凶的詹男壓制逮捕，將傷者送醫。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市50歲詹姓男子，2日凌晨1時許跑到八德路四段7旬母親的家中，疑似向母親討錢、要求將房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親的頭部，與母親同住的弟弟從睡夢中驚醒，也遭詹男毆打攻擊，弟弟逃出屋外大喊「救命」，鄰居趕緊報警。警消到場破門進入屋內，將詹男壓制逮捕，發現其母身受重傷倒在血泊之中，經送醫後目前仍在加護病房搶救，詹男下午被依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲請羈押。

警方調查，70歲詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據家屬表示，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。但大兒子時常回家討錢，甚至要求母親將房產過戶，屢傳出爭產糾紛。

救護人員將身受重傷、意識昏迷的詹母送醫急救。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

今凌晨詹男疑似又返家討錢，要求將市價約2000萬元的房產過戶給他，竟將母親叫醒，索討不成一時氣憤下，竟持拔釘器毆打母親，連上前阻止的弟弟也遭到攻擊，所幸及時逃出呼喊求救，警消趕抵現場，才未讓憾事持續擴大。

(中時 )