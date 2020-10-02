美國總統川普透過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞已確診感染新冠肺炎，從即刻起開始進行隔離。而梅蘭妮亞也首發聲，表示「我正在家中隔離，感覺良好，已推遲了所有即將進行的活動」。針對川普夫婦確診消息，中華戰略學會研究員張競則在臉書寫下4句話，其中一句為「莫怪他人咎自取」。

川普在推特上表示，「我與梅蘭妮亞確診感染新冠肺炎，將立即開始自主隔離和相關復原療程，我們將共同度過難關！」消息曝光後，引發全球譁然。

至於，梅蘭妮亞則是在推特寫下，「目前在家中隔離，我們感覺很好，我已推遲了所有即將進行的活動，請大家確保安全，我們將共同努力度過難關」。

然而，張競則是在臉書寫下，「大選十月有驚奇，川普夫婦皆染疫，不甩科學又迷信，莫怪他人咎自取」。而網友見狀後則留言表示，「美英這兩個國家總統、總理都先後罹患病毒確診，這就是不信醫學科技而盲目自信的最大諷刺」、「巧妙閃過辯論」、「非常懷疑這到底是真的？還是假的？還根本就是算計好的競選招式？」、「川普自己太過於自信，又不信任專業，染疫不意外，也是給世人警惕」。

(中時新聞網)