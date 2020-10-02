川普夫婦得新冠肺炎，造成金融市場震盪，法人表示，只是第四季美國總統大選震盪變數提前先引爆而已，金融市場震盪是難避免，但因美國大選變數和新冠疫情都是投資人預期中的變數，投資人對川普夫婦染疫消息雖震驚，但不至於改變投資趨勢，若看好標的價格因此下挫，甚至可以逢低布局。

基優網執行長白富美指出，美國總統大選選情及新冠疫情是第四季投資的最大不確定因素，惟長期觀察台灣投資人的資金流向，台灣投資人勇於承接風險性資產，若是第四季再有低點出現，股票型基金反到易有逢低承接的淨申購，配型息債券和平衡基金仍將是台人持續淨申購的標的。由於各國政府和央行都嚴陣以待下一波疫情到來，市場不致再出現3月劇烈動盪，未來已不易再看到台灣投資人出現3月逾新台幣1444億元的狂贖現象。

儘管今年疫情衝擊全球生活及部分產業，但全球股票市場表現仍相對亮眼，中租投顧副總經理蘇皓毅表示，統計至9月25日為止，中租基金平台的股票基金銷量較債券基金多1.5倍，顯示大部分投資人樂觀看待股票市場。

進入第四季增多，10月2日即傳出川普夫婦得新冠肺炎，蘇皓毅認為，未來市場將會增加添動盪與變數，投資人應從資產配置的觀點檢視自身的投資組合，建議積極型投資人依然要持有債券比重，可以來到25％，穩健型則是股65％債35％。「鉅亨買基金」總經理張榮仁說，「鉅亨買基金」的9月份基金銷售量仍維持前幾月的水準，不過，投資人在標的選擇上則較為謹慎，債券型基金的買氣明顯提升。除此之外，透過該平台申購定期定額的金額也明顯增，顯示在市場動盪期，仍有不少投資人趁震盪之際進行佈局。

張榮仁進一步指出，受到市場波動的影響，投資人對市場的看法較為謹慎，不過，依美國聯準會最新的報告，預計2023年以前利率將維持不變，美國持續保持低利率政策有助經濟復甦之路，長線仍屬偏多格局。加上市場資金仍充裕，在美股漲勢受壓抑時，財務體質健全的新興市場股市則接棒領漲，全球股市仍以良性的輪漲方式進行。因此建議投資人，考量到疫情及美國大選的不確定性，建議投資人採取股債同時配置，降低投資部位的波動；而受惠於長期低利環境，全球股市可望持續吸引資金流入，定期定額長線佈局股票基金是不錯的方式。

(工商 )