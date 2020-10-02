余秉諺先前在《炮仔聲》飾演直男癌的正義警察頗受好評，近日和況明潔加入《天之驕女》，兩人飾演一對母子，余秉諺則是浮誇富二代。而曾智希因設計許明杰與陳子玄上床被揭穿遭公審，喝醉被撿屍還在雨中昏倒，恰好都被余秉諺拯救並收留，有一場余秉諺背著曾智希，到了家中後他覺得地板太髒，所以一直背著曾智希沒有把她放下來，這貼心舉動讓曾智希說：「只要是女生應該都會中！」

對於和余秉諺組CP，曾智希笑說很滿意，畢竟他又高又帥。而兩人之前同公司，也曾一起錄節目，加上男友陳志強和余秉諺是好朋友，因此自己對余秉諺也有種熟悉感，對戲起來也很放心。雖目前還沒有親熱戲，她說都會跟男友報備，而陳志強之前拍《炮仔聲》和不少女演員有親熱戲，有經驗也有想法，更說動作、鏡位都說要幫曾智希設計，提到拍親熱戲比曾智希本人還要興奮。

雖然曾智希很滿意余秉諺的加入，但戲裡余秉諺穿著浮誇的衣服和個性，讓她不大能接受，私下的她喜歡陽光隨興、樸實無華的人，還特別放閃的強調：「就像陳志強那樣。」而她劇中飾演內心敏感脆弱的高仁芯，私下個性和角色完全不同，過去雖然曾遇渣男，受傷過仍渴望愛情，她正向對自己說「再怎麼受傷也不過如此，感情受傷不就是這樣嗎？」

余秉諺繼上檔戲拍完沒多久，旋即加入新劇組，他自認個性閒不得，閒下來就覺得發慌，且休假就會感冒，開始工作反而不會有這些問題，他日前趁開工前帶家人出遊，也積極運動維持體態，笑說本來想趁休息大吃，但上檔戲未忌口，反而讓他吃得更簡單。被問到和曾智希拍親熱戲，需不需要事先和好兄弟陳志強報備，他則表示大家都是專業演員，事前溝通好就好，笑說要報備也是跟自己的老婆報備，「我這邊可能比較嚴重一點！」

余秉諺和曾智希過去曾在同公司，也一起錄過節目，彼此有一定熟悉度。（三立提供）

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