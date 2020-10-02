美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎

美國總統川普和妻子梅蘭妮亞周四晚雙雙確診罹患新冠肺炎，而這位白宮主人已74歲。萬一川普無法視事，在正常情况下，按照美國憲法第25修正案，副總統彭斯（Mike Pence）將暫代他的職務。

據疾病管制與預防中心（CDC）統計數字顯示，年齡介於65－74歲的患者與18－29歲的患者相較，入院的機率很可能達5倍，而死亡風險更高達90倍。

據《每日郵報》（DailyMail）2日報導，就在近一周來，多次和川普搭乘空軍一號總統專機的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診後，川普夫婦也證實確診。然而，希克斯年僅31歲，算是低風險病患。相對的，年齡已達74歲的川普就要危險得多。

統計顯示，約75歲或年齡更大的新冠肺炎患者，每1000人中，大概有116人會死亡，死亡率為11.6％。而患者若有肥胖和糖尿病等問題，將對新冠肺炎造成嚴重影響。CDC今年稍早警告，任何有嚴重肥胖問題的人，可能在罹患新冠肺炎後增加產生嚴重併發症的風險。

而川普今年的體檢報告顯示，他身高6英尺3英吋（約190公分），體重244磅（近111公斤），已經算是輕度肥胖。

由於距11月3日總統大選不到32天，川普確診新冠肺炎，萬一病重到無法繼續參選，意味政府可能必須考慮合乎憲法的緊急應變計畫。

(中時新聞網)