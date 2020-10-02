中秋連假4天，政治人物也回歸家庭與親人團聚。國民黨戰將台北市議員羅智強難得陪父親吃午餐，一張PO圖讓人看得心頭暖暖的。羅爸爸一家從大陳島來台，一輩子在基隆碼頭扛貨，人生向晚時刻，他一臉慈眉善目，在羅智強的眼中，爸爸的人生中有無數的辛苦，但他的臉上永遠掛著微笑，幾句話語讓網友感受到，樸實與孝順的氛圍是多麼可貴。

羅智強今在臉書上貼文，「陪爸爸吃午餐，有我最喜歡的小管和蒸蛋，和爸爸談起小時候在大陳島，和爺爺一起打漁、還差點被浪打走的往事。又說到來到台灣後，風吹雨打在基隆碼頭扛貨一輩子，有一次被貨箱砸中，差點沒命。」

羅智強感性的說，「爸爸的人生中有無數的辛苦，但他的臉上永遠掛著微笑，一笑渡風波，爸爸，是我心目中的英雄，人生的典範。每當我遇到困境，想到爸爸，就覺得雲淡風輕，沒什麼了不起。」

不到200字短文和一張父子情深的照片，觸動不少網友的心。底下網友紛紛留言，「看了以後除了感動還是感動。有些個句子看得真讓人飆淚」、「走過大風大浪的人，看世事最淡定」、「多麼樸實與孝順的氛圍！」、「阿爸的笑容總是那麼溫暖」、「好慈祥都融化了，早上的負能量一掃而空」、「看著看著……眼睛濕了……讚」。

(中時新聞網)