中信兄弟「周董」周思齊以38歲之齡拿到9月打擊MVP，他在今（2）日賽前表示：「年紀這麼老了還能拿到單月MVP當然高興啊！因為這無法預料，每天辛苦訓練、上場力求表現，有時還有別的球員成績更好，因此得獎與否並不在意料之中。」

周董說，仔細回想起來，目前的訓練分量和年輕剛進職棒時相差並不多，甚至身體的各項元素，如體脂肪、肌肉量等也不相上下，證明自己持之以恆，10幾年如一日，毫不鬆懈。目前每周都保持2、3次體能訓練，也會看身體狀況做調整，如果太疲累就會拉長訓練時間至2、3小時；總之，課表規定的訓練量一定要做完。

周董38歲還能擊出18支全壘打，是中職38歲（含）以上選手第2人，前興農牛隊林仲秋在43歲那年擊出18轟，並且在2001年拿到7月打擊MVP，時年42歲。周董說，這這真的太困難了，「我今年也許能擊出20支全壘打，但42、43歲能否在場上比賽卻很難說，（林仲秋）賢拜真的太令人佩服了！」他強調，自己的名字能排在林仲秋後面已經很滿足了。

至於日常飲食方面周董說則說，甜食盡量少吃，冰品、奶茶可以接受，但都不要過量，這是保持目前的身體狀況所必須遵守的條件，要克制口腹之慾。

(中時 )