疾管署今公布新北市三峽區新增5例本土登革熱確診個案，個案為4男1女，年齡介於40多歲至70多歲，均居住三峽區五寮里，研判感染地為五寮尖山筍園。截至目前，這起群聚已累計30人確診。

疾管署表示，5名個案發病日介於9月24日至9月29日之間，活動地以五寮里住家及筍園為主，在發病期間因喉嚨痛、流鼻水、發燒、頭痛、關節痛／骨頭痛、肌肉痛或紅疹等症狀就醫，NS1快篩皆為陽性，經醫院採檢通報後於今日確診。

依據5人活動史及疫情現況，疾管署研判感染地為五寮尖山筍園。本起群聚截至目前共計30人確診(新北市三峽區26例、桃園市龜山區3例及八德區1例)。

地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等。9月29日起，在不影響人車進出前提下，針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出並安排警員每日早晚2班對管制點巡守。

截至目前，這起群聚已匡列具相關接觸史民眾共552人，其中採檢536人，檢驗陽性27人(含桃園市八德區1案)、陰性423人、檢驗中78人及8人待二採，社區監測將持續至10月30日。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計46例登革熱本土病例，27例居住新北市(26例三峽區、1例中和區)，19例居住桃園市(15例桃園區、龜山區3例及八德區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署提醒民眾，雨後應澈底落實戶內外孳生源清除，降低病媒蚊密度。中秋連續假期，如前往登革熱疫情發生地區，或需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

(中時 )