連假第2天，國道1號北上北斗交流道附近，又塞成大停車場了。（國道第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

中秋連假第2天，國道1號北斗段瘋狂大塞車，一大早北上先塞，過了午後到下午3點起，換成了北上塞，車陣走走停停，一度還降到每小時20公里，平均車速維持到在20到40公里之間，駕駛無奈：「連假才第2天，就塞成了這樣」，「怪了！別的路段都不塞，就塞這裡，可能是北斗肉圓太好吃了」。

都還是周五，明、後都還是連假，國道1號從北上220公里，北斗交流道附近，北返車潮再度湧現，不少駕駛無奈，真不知道在塞什麼道理？尤其，東西向埔鹽交流道都封閉了啊？怎麼還是有這麼大的車潮。

不少駕駛說，都習慣了，假日要是走這段，「不塞就不正常了！」，可能是中午繞去北斗吃肉圓、拜訪田中，遊田尾公路花園、溪州公園的人越來越多了，加上埔鹽交流道系統封閉，都駛上北斗交流道，早成了一時消化不易，形成了大停車場景觀，過了員林交流道後，車速就恢復正常了。

駕駛指出，許多縣市都有國道1、國道3等雙國道分攤車潮，但只有彰化縣只有國道1號貫通，宣導分流還是很難避免一遇到假日，就狂塞的現象，但駛過了最恐怖這一段，通常就暢快了起來。

(中時 )