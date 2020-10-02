北市58歲張姓男子，因背負多筆債務，與朋友交談間得知合江街一家熱炒店的羅姓老闆「很有錢」、家中放置不少錢財，竟心生歹念尾隨羅男，趁羅男忘記未拔取機車及家門鑰匙將其竊走，隨後入侵羅的家中搜刮現金及金項鍊等190萬元財物。警方循線偵辦，1日將張男逮捕到案，起出127萬多元贓款，訊後，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，張嫌在上月26日在羅男住家附近等候，見羅男騎車出門便一路尾隨，發現羅男停車後一時疏忽未將鑰匙取下，張嫌便趁機拔取，並於隔日晚間18時許，見羅全家出門後，使用竊來的鑰匙入內行竊，得手後離去。

羅男當日晚間22時返家後，發現屋內有異狀，檢視其保險箱內的金項鍊及現金均不翼而飛，損失約190萬，立即通報警方到場處理。

警方獲報後，隨即成立專案小組，發覺羅男在26日丟失鑰匙前，張嫌已於其住家附近逗留許久，後尾隨羅男至市場，認為張嫌涉嫌重大，經聲請搜索票後，中山警方於昨日在中山區張嫌住家附近埋伏緝捕，並從他的自小客後車箱內起獲贓款127萬4200元、黃金項鍊2條、手錶3只等贓物，張嫌對案情坦承不諱，全案依加重竊盜罪移送北檢偵辦。

(中時 )