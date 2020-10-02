陳喬恩發文。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

陳喬恩去年認戀。（圖／中時資料照片）

41歲「偶像劇女王」陳喬恩去年上實境秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）正式開始交往，兩人上周慶祝交往1周年，最近陳喬恩被拍到在台北跟男友趴趴走，還懷疑穿著白色娃娃裝的陳喬恩身形發福似有喜，對此，陳喬恩稍早無奈寫下懶得回應，更直言「現在新聞超魔幻的」。

陳喬恩上周在IG貼出蛋糕照片，甜蜜和男友慶祝交往一年，寫下：「世界改變了，很多人離開了，時間警惕著我們，珍惜當下，珍惜每一個溫柔的時刻，珍惜每一個愛著我們，我們也愛著的人，感謝所有的失去和得到。雖然沒有辦法去蘭卡威，但是很慶幸我們在彼此身邊，一週年快樂。」

陳喬恩去年參加節目與Alan假戲真做，她大方證實會參加這節目不是為了通告費，就是為了來找戀愛對象，「沒劇本，沒台詞，謝謝關心。愛情沒有放棄我，愛情不會放棄每個相信它的人。」上週好友安以軒生日，陳喬恩帶著男友現身，卻被報導似乎懷孕，隨時可能閃婚，陳喬恩便再度回應。

對於傳言，陳喬恩PO出一張喝茶的劇照，說：「喝杯茶，看看八卦，也是挺煩的厚，對啊，現在新聞超魔幻的，也是懶的回應了啦」，又逗趣說：「姊想靜靜」、「但內心希望偷拍別人的人遇到鬼」，粉絲笑說：「明明才見面幾天怎麼可能這麼快懷孕顯肚」、「胸大的人穿娃娃裝就是容易像懷孕」、「沒題材就老套的說懷孕」。

(中時新聞網)