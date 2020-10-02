霧峰分局到銀髮族關懷據點，推廣「詐騙防衛隊」桌遊活動，讓長者透過遊戲牢記防詐知識。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

桌遊熱潮席捲全台，更是銀髮族防失智，勤動腦的最佳桌上遊戲，台中市霧峰分局日前在伊甸社會福利基金會舉辦1場別開生面的「詐騙防衛隊」桌遊活動。透過遊戲呈現生活中可能遇見的詐騙話術與被害者跡象，幾輪下來，老人家直呼詐騙集團洗腦功力很可怕，要喚回被騙者不簡單！

詐騙手法日新月異，防不勝防，但隨著詐騙案件日多，不少民眾已有警覺，年輕族群被騙逐漸減少，但60歲以上族群卻有增加趨勢，刑事警察局透過國泰金控與台大智齡聯盟團隊合作開發「詐騙防衛隊」桌遊，融入真實詐騙情節，讓長者透過遊戲牢記防詐知識。

霧峰分局主動至轄區銀髮關懷據點推廣「詐騙防衛隊」桌遊，每位玩家透過角色的任務卡，分別扮演警察、銀行員、被害人、親友等，再投過擲骰子，努力協助遊戲中的主角「老王」降低詐騙風險指數「恐慌值」，瓦解詐騙集團的陰謀。

老人家們，玩過幾回合後，紛紛覺得，每想到勸說的理由，但被洗腦的「老王」總能從詐騙集團那得到反駁的說法，直說詐騙集團洗腦功力真的強，要勸「老王」回頭真的難，同時也感受到警方阻止民眾受騙真的很辛苦，自己一定要牢記防詐知識以免被騙。

霧峰分局長陳家銘表示，防制詐騙案件發生一直是警方重點工作，最有效的防堵方式仍是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。警方會持續加強銀髮族聚集場所，擴大銀髮族防詐宣導工作，讓樂齡長者詐騙防範意識及防詐能力都能獲得提昇，保障民眾財產安全。

(中時 )