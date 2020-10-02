台北市行人專用垃圾桶劇減，引起民眾抱怨連連，更讓街上亂丟垃圾的情況層出不窮。（陳彩玲攝）

台北市行人專用垃圾桶劇減，引起民眾抱怨連連，市議員林亮君指出，民眾在街頭遍尋不著垃圾桶，反而是隨地亂丟的垃圾遽增，可見得市府對垃圾桶裁撤，全無規劃配套措施，甚至連市政雲APP上顯示的數據資料及地圖，都錯誤百出，民眾若市府公布的垃圾桶分布地圖去尋找，往往會白跑一趟，可說亂象叢生。

林亮君表示，今年5月多市府為避免疫情蔓延，將全市的垃圾桶大幅裁撤，但環保局卻沒有同步更新市政雲APP上的數據資料，據資料顯示截至9月為止，全市共有1601個行人專用垃圾桶，但台北市府的市政雲網站上，卻顯示仍有2057個垃圾桶，她痛批網站上赫然出現456個不存在的虛假垃圾桶，已成為旅遊陷阱，讓不少遊客連連受騙。

台北市行人專用垃圾桶劇減，引起民眾抱怨連連，更讓街上亂丟垃圾的情況層出不窮。（陳彩玲攝）

林亮君指出，市府的裁撤計畫更亂無章法，如大安森林公園土地面積占26公頃，但垃圾桶僅僅只有7個，但國父紀念館只有11公頃，卻保留20個垃圾桶，她痛批市府連最基本的標準都不清不楚，施行至今不僅沒有顧及人流及民眾使用需求，甚至有些公園及景區連一個垃圾桶都沒有，根本罔顧市民權益，甚至市府在7月底的民調中，有超過7成受訪的民眾認為，應多設置垃圾桶，大大打臉拆除垃圾桶的政策方向。

對此，台北市政府環保局長劉銘龍指出，都市內的垃圾桶主要設至在夜市商圈、捷運出口，目前在疫情減緩後，環保局會逐漸將部分裁撤掉的垃圾桶復設，民眾及里長也可以在辦理相關會勘時，向環保局反應設置需求，局方都會盡力去復設，並根據清潔箱作業要點第6點之第2項，要求清潔人員從每一個禮拜更新一次垃圾桶地圖，改為每天更新，以避免民眾困擾。

(中時 )