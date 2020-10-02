北市長熱門人選陳時中、林右昌於基隆合體現身，一同登上海上美術館連連互讚。（吳康瑋攝）

連假已經過半，中央疫情指揮官衛福部長陳時中2日前往基隆正濱漁港登上海上美術館參觀，並走進船艙裡欣賞布置、陳設及漁民捕魚生活的空間，基隆市長林右昌也特地到現場介紹，兩人互動密切連連互相稱讚，更相約品嚐在地海產，也因為兩人都是外傳的台北市長熱門人選，因此舉手投足更備受矚目。

林右昌日前曾指出全球觀光產業成功推動，要感謝陳時中部長對疫情的協防，對此，他也在陳時中抵達正濱漁港後，特地趕到現場替部長逐一介紹海上美術館等各項展品，林右昌說，因為旁邊就是正濱漁港，以漁船為主體在內部策展，別有特色和味道。

北市長熱門人選陳時中、林右昌於基隆合體現身，一同登上海上美術館連連互讚。（吳康瑋攝）

北市長熱門人選陳時中、林右昌於基隆合體現身，一同登上海上美術館連連互讚。（吳康瑋攝）

陳時中也對林右昌的施政建設讚嘆連連，他指出，市長把人文融入市政裡面，是非常棒的事情，他實地走進船艙裡欣賞布置、陳設及漁民捕魚生活的空間，他說，這次來了解漁民的生活，很驚訝漁民、漁工在狹小的船艙中討生活，真的很辛苦。

林右昌與策展人帶領陳時中到潮藝術展區、正濱漁港、色彩屋、阿根納造船廠等地參觀，雖然陳時中全程戴著口罩，但仍被不少眼尖遊客認出，在走到正濱漁港色彩屋附近時，更有女子直呼「部長是我的偶像！」他也親切向遊客致意。

陳時中接受聯訪指出，大家可能關心他為何會選擇來欣賞潮藝術，當然有很多理由，其中之一就是，基隆在林市長的領導下，整個港口和周邊建設都做得非常好，他自己參觀展覽後，更覺得確實不簡單，將人文融入市政是非常棒的事情。兩人現場互動熱絡，並且因為都身為北市長的熱門人選，雖然沒有多談其他話題，但突然一起出現，除了受到矚目，更引起市民聯想。

(中時 )